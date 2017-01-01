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Понадобилась небольшая сумма для срочного ремонта авто. У знакомых одолжить не было возможности. Воспользовался сервисом. Займ получил, можно сказать, мгновенно. Да и сам процесс оформления не утомил, как это бывало в банках. В общем, теперь я постоянный клиент этого сервиса.
Обращалась в различные банки и все отказывали. Воспользовалась сервисом и уже через час мне перезвонил банк готовый предоставить кредит! Очень удобно
Очень понравилось работать с сервисом, когда появилась непредвиденная ситуация с необходимостью расширения ассортимента магазина, а нужной суммы на руках не оказалось. Сервис выручил, причем, сделал это очень оперативно. Чем я был приятно удивлен. Теперь сделал для себя вывод, что буду регулярно обращаться сюда за помощью.
Выражаю благодарность этому сервису поиска кредитной организации, за профессионализм и качество работы. Получила от подобранного банка кредит на 10 тыс. руб., причем, под выгодный процент всего за несколько минут. Вначале были вопросы по оформлению, но их быстро разрешила службы поддержки банка, с которой пообщалась по телефону. Спасибо сервису что отправил именно в этот банк.
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Наш сайт — это информационный сервис по подбору наилучшего варианта получения онлайн-микрокредита. Выдача займов производится исключительно кредитными учреждениями. Займы предоставляются на сумму от 5 000 до 50 000 рублей включительно на срок от 10 до 44 недель. Полное погашение займа возможно только через 61 день со дня выдачи. Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 287,425 процентов годовых. Расчетная сумма (основной долг и проценты) к возврату от 20 000 до 202 400 рублей. Условия актуальны на 01.04.2018. Пример расчета общей стоимости займа: заём на 15000 руб. и сроком 10 недель; проценты за весь период составят 5000 руб. Итого ПСК 264,392 %. За услуги сервиса может быть взята плата в размере {{=it.amount_payment}} {{=it.currency}} — за активацию сервиса.
В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников или БКИ, что негативно может сказаться на Вашей кредитной истории и рейтинге кредитоспособности. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваш рейтинг кредитоспособности и шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях.