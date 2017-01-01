Наш сайт — это информационный сервис по подбору наилучшего варианта получения онлайн-микрокредита. Выдача займов производится исключительно кредитными учреждениями. Займы предоставляются на сумму от 5 000 до 50 000 рублей включительно на срок от 10 до 44 недель. Полное погашение займа возможно только через 61 день со дня выдачи . Проценты за пользование займом составляют от 173,418 до 287,425 процентов годовых. Расчетная сумма (основной долг и проценты) к возврату от 20 000 до 202 400 рублей. Условия актуальны на 01.04.2018. Пример расчета общей стоимости займа: заём на 15000 руб. и сроком 10 недель; проценты за весь период составят 5000 руб. Итого ПСК 264,392 %. За услуги сервиса может быть взята плата в размере {{=it.amount_payment}} {{=it.currency}} — за активацию сервиса .

В случае невозвращения в условленный срок суммы кредита или суммы процентов за пользование заёмными средствами кредитор вынуждено начислит штраф за просрочку платежа. Большинство кредиторов идут на уступки и дают 3 дополнительных рабочих дня для оплаты. Они предусмотрены на случай, к примеру, если банковский перевод занял больше времени, чем обычно. Однако, в случае неполучения от Вас какой-либо реакции в течение продолжительного времени, будет начислен штраф за просрочку срока погашения размером в среднем 0,10% от первоначальной суммы для займов, 0,03% от суммы задолженности в среднем для потребительских кредитов и кредитных карт. При несоблюдении Вами условий по погашению кредитов и займов, данные о Вас могут быть переданы в реестр должников или БКИ, что негативно может сказаться на Вашей кредитной истории и рейтинге кредитоспособности. Рекомендуем Вам вносить платеж в день получения данных напоминаний. Погашая задолженность в срок, Вы формируете хорошую кредитную историю, что повышает Ваш рейтинг кредитоспособности и шансы в дальнейшем получить кредит на более выгодных условиях.